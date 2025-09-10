Новые функции здоровья Apple появятся и на старых моделях часов

Опубликовано 10 сентября 2025, 19:401 мин.
Новые функции здоровья Apple появятся и на старых моделях часовПодарок
Apple на прошедшей презентации представила новые функции для отслеживания здоровья, которые будут доступны не только на свежих моделях часов. С выпуском watchOS 26 на неделе владельцы Watch Series 9 и новее, а также Watch Ultra 2 смогут пользоваться уведомлениями о гипертонии, живым переводом и новыми жестами.
© Apple
Функция уведомлений о гипертонии использует встроенный датчик сердечного ритма, чтобы анализировать реакцию кровеносных сосудов на сердцебиение. Алгоритм оценивает данные в течение 30 дней и предупреждает пользователя при признаках повышенного давления. Apple ожидает одобрения от регуляторов в этом месяце. Функция будет доступна более чем в 150 странах.
Кроме того, функция, оценивающая качество сна, станет доступна на большем числе устройств (заработает на Watch Series 6 и новее, всех моделях Watch Ultra, а также на Watch SE второго поколения и выше, при использовании с iPhone 11 и новее). Она использует пульс, температуру запястья, уровень кислорода в крови и данные о дыхании.