Новые инсайды про iPhone 16: мощный искусственный интеллект сможет удивить

В одном из отчетов говорится, что чипы M4 для Mac и A18 для iPhone 16 смогут похвастаться «значительно увеличенными» вычислительными ядрами и производительностью искусственного интеллекта. Это может означать отход от 16-ядерной конструкции Neural Engine, которая появилась в iPhone 12. Некоторые предполагают, что iPhone 16 Pro может получить эксклюзивный доступ к этому усовершенствованному нейронному движку.

Немного скептицизма. Источник имеет неоднозначный послужной список для точности его высказываний. К тому же, даже при нынешнем 16-ядерном дизайне производительность Neural Engine значительно улучшилась за несколько поколений (стремиться еще есть куда). Новые функции искусственного интеллекта в iOS 18 могут и не потребовать использования специального Neural Engine для iPhone 16, о котором ходят слухи, все может происходить в облаке.

Что можно с большей уверенностью утверждать? Вероятно, Apple готовит обновление аппаратного обеспечения для поддержки потенциальных улучшений ИИ в iOS 18. В iPhone 16 может появиться нейронный движок, но его эксклюзивность и точное влияние остаются неясными.

Этот слух многообещающий, но относитесь к нему со здоровой долей скептицизма, пока Apple не подтвердит детали. Помните, что даже без увеличения ядра Neural Engine постоянно улучшался, что говорит о том, что Apple уделяет приоритетное внимание развитию ИИ независимо от конкретных аппаратных итераций.