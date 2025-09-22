Новые iPhone 17 Pro и iPhone Air с тёмными цветами царапаются намного быстрее

Опубликовано 22 сентября 2025, 10:301 мин.
Новые iPhone 17 Pro и iPhone Air с тёмными цветами царапаются намного быстрееПокрываются царапинами
Сегодня Bloomberg сообщил, что некоторые новые iPhone 17 Pro и iPhone Air, выставленные в магазинах Apple, уже заметно поцарапаны. Похожее наблюдение опубликовал и французский сайт Consomac. Больше всего следы видны на моделях в тёмных цветах: iPhone 17 Pro и Pro Max в цвете Deep Blue, а также iPhone Air в Space Black.
© Соцсети
Причина может быть связана с материалами. У iPhone 17 Pro корпус сделан из алюминия с керамическим покрытием на задней панели. Для сравнения, прошлогодний iPhone 16 Pro имел титановую рамку и стеклянную спинку.
Что касается iPhone Air, он сделан с титановым каркасом и керамической задней поверхностью, но на тёмном покрытии царапины тоже заметны.
При этом важно помнить: в магазинах люди обращаются с выставочными образцами не так бережно, как со своими личными телефонами. Поэтому пока нельзя сказать, что проблема носит массовый характер.