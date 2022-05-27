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Новые iPhone могут не получить продвинутый процессор

Никакого 4-нм техпроцесса
В сети появилась новая информация о чипсете A16 Bionic, который будет установлен в iPhone следующего поколения. Оказалось, что от него не стоит ожидать передовых технологий.
Новые iPhone могут не получить продвинутый процессор

Ранее сообщалось, что Apple припасла новый чип A16 для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а вот базовые iPhone 14 и iPhone 14 Max будут оснащены обновлённой версией прошлогоднего процессора A15 Bionic. Кроме того, изначально предполагалось, что новый A16 Bionic выполнен по новому 4-нм технологическому процессу TSMC. Теперь же инсайдер утверждает, что это не так.

Информатор заявил, что чипсет A16 Bionic по-прежнему будет изготовлен по 5-нм техпроцессу. К этой новости, впрочем, советуют относиться с долей скепсиса.

Источник:Gizmochina
Теги:
#Apple
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#SoC
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#iPhone 14
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