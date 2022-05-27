Новые iPhone могут не получить продвинутый процессор

Ранее сообщалось, что Apple припасла новый чип A16 для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а вот базовые iPhone 14 и iPhone 14 Max будут оснащены обновлённой версией прошлогоднего процессора A15 Bionic. Кроме того, изначально предполагалось, что новый A16 Bionic выполнен по новому 4-нм технологическому процессу TSMC. Теперь же инсайдер утверждает, что это не так.

Информатор заявил, что чипсет A16 Bionic по-прежнему будет изготовлен по 5-нм техпроцессу. К этой новости, впрочем, советуют относиться с долей скепсиса.