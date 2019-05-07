Новые iPhone не будут реагировать на силу нажатия

Технологию заменят на аналог Haptic Touch, который компания впервые применила в iPhone XR. В данном случае, почти все задачи, выполняемые с 3D Touch, осуществляются при помощи длительного удерживания пальца на экране.

Напомним, усиленное нажатие в айфонах позволяет удалять все уведомления, делать предпросмотр контента, менять мощность свечения фонарика и совершать ещё множество мелких задач. У 3D Touch есть всего три уровня нажатия. Стоит отметить, что Haptic Touch не может вызвать контекстное меню у приложений и не поддерживает жесты peek и pop.