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Сегодня 18:06

Новые iPhone не будут реагировать на силу нажатия

Управлять смартфоном можно будет, изменяя длительность нажатия
Аналитики компании Barlays сообщили, что все новые iPhone модельного ряда 2019 года лишатся 3D Touch, то есть не будут распознавать силу нажатия на экран.

Технологию заменят на аналог Haptic Touch, который компания впервые применила в iPhone XR. В данном случае, почти все задачи, выполняемые с 3D Touch, осуществляются при помощи длительного удерживания пальца на экране.

Напомним, усиленное нажатие в айфонах позволяет удалять все уведомления, делать предпросмотр контента, менять мощность свечения фонарика и совершать ещё множество мелких задач. У 3D Touch есть всего три уровня нажатия. Стоит отметить, что Haptic Touch не может вызвать контекстное меню у приложений и не поддерживает жесты peek и pop.

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