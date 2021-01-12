Новые iPhone оказались способны отключать кардиостимуляторы

Apple, впрочем, никогда не говорила о том, что iPhone 12 не представляет опасности для медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы. Однако представители компании утверждали, что смартфоны 2020 года и зарядка MagSafe не должны создавать для медицинских устройств больший риск, чем предыдущие поколения.

У iPhone внутри есть магниты, а также другие компоненты, которые могут создавать электромагнитные поля. Это может влиять на медицинские приборы, как доказало недавнее исследование. В ходе него кардиостимулятор Medtronic был деактивирован лежащим рядом iPhone 12. Впрочем, стоит дождаться дополнительных исследований на эту тему. А производителям кардиостимуляторов уже советуют внести изменения в свою продукцию.