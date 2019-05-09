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Сегодня 11:57

Новые модели iPhone показали в прозрачном чехле

Оба флагмана — XI и XI Max
В интернете появились рендеры новых моделей от Apple — iPhone XI и iPhone XI Max. На изображениях они показаны в прозрачных чехлах.

Рендерами поделился ресурс Slashleaks. Новые айфоны, действительно, получили квадратный блок основной камеры с тремя датчиками. Эта деталь у старшей модели выглядит чуть меньше по размерам, из-за того, что габариты iPhone XI Max больше, чем у iPhone XI.

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Фото: Slashleaks

Старшая модель, как и говорилось ранее, оснащена 6,5-дюймовым дисплеем, а младшая — 5,8-дюймовым. Экран у айфонов безрамочный, и так же имеет «чёлку» в верхней части. На рендерах оба устройства представлены в чёрном цвете.

Напоминаем, что официальная презентация моделей состоится состоится на сентябрьской пресс-конференции Apple.

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