Новые модели iPhone показали в прозрачном чехле

Рендерами поделился ресурс Slashleaks. Новые айфоны, действительно, получили квадратный блок основной камеры с тремя датчиками. Эта деталь у старшей модели выглядит чуть меньше по размерам, из-за того, что габариты iPhone XI Max больше, чем у iPhone XI.
Старшая модель, как и говорилось ранее, оснащена 6,5-дюймовым дисплеем, а младшая — 5,8-дюймовым. Экран у айфонов безрамочный, и так же имеет «чёлку» в верхней части. На рендерах оба устройства представлены в чёрном цвете.
Напоминаем, что официальная презентация моделей состоится состоится на сентябрьской пресс-конференции Apple.