Новые модели iPhone показали в прозрачном чехле

Рендерами поделился ресурс Slashleaks. Новые айфоны, действительно, получили квадратный блок основной камеры с тремя датчиками. Эта деталь у старшей модели выглядит чуть меньше по размерам, из-за того, что габариты iPhone XI Max больше, чем у iPhone XI.