Новые iPhone получат сканер отпечатков пальцев в клавише питания

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Новые iPhone получат сканер отпечатков пальцев в клавише питанияКак в iPad Air
Очередной патент показал, что метод Apple по встраиванию Touch ID в кнопку питания iPad Air может быть использован в будущих iPhone.
В патенте есть изображение, которое демонстрирует отображение превью экрана блокировки, когда начинается активация кнопки.
Ключевым пунктом нового патента является то, что электронное устройство включает в себя кнопку, а датчик отпечатков пальцев встроен в эту кнопку. При этом её нажатием также можно включить/выключить телефон. Основа технологии заключается в том, чтобы детектировать контакт с кнопкой и провести аутентификацию отпечатка пальца.
В какой именно модели iPhone появится это решение, пока неясно. Ранее слухи говорили, что Apple добавит в iPhone 13 подэкранный сканер отпечатков пальцев Touch ID.