Новые iPhone получат сканер отпечатков пальцев в клавише питания

Ключевым пунктом нового патента является то, что электронное устройство включает в себя кнопку, а датчик отпечатков пальцев встроен в эту кнопку. При этом её нажатием также можно включить/выключить телефон. Основа технологии заключается в том, чтобы детектировать контакт с кнопкой и провести аутентификацию отпечатка пальца.

В какой именно модели iPhone появится это решение, пока неясно. Ранее слухи говорили, что Apple добавит в iPhone 13 подэкранный сканер отпечатков пальцев Touch ID.