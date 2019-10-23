Новые iPhone прошли испытание утоплением

Сама Apple предупреждает, что iPhone 11 способен выдержать погружение на глубину до двух метров и пробыть в воде 30 минут. У iPhone 11 Pro характеристики чуть лучше — он «переносит» уже четыре метра глубины. В целом, у аппаратов заявлен уровень защиты от воды IP68. Но как они выдержали погружение под воду на 12 метров?

Сначала эксперты пощадили смартфоны и погрузили их в жидкость на четыре метра. После того, как их достали, оба iPhone в принципе функционировали нормально. Только у iPhone 11 возникли проблемы с динамиками.

Затем смартфоны «окунулись» на глубину в восемь метров. Результат повторился. Потом iPhone наконец погрузили в воду на 12 метров. И что бы вы думали? У смартфонов по-прежнему барахлили только динамики.

После просушки и iPhone 11, и iPhone 11 Pro работали хорошо, лишь динамики стали тише.