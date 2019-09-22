Новые iPhone сравнили со старыми по скорости зарядки

Итак, iPhone 11 Pro можно зарядить до 100% за 102 минуты. А вот iPhone XS — за 185 минут. Разница ощутимая, не правда ли? Хотя, стоит отметить, что по сравнению с некоторыми смартфонами от других производителей, новый iPhone всё-таки выглядит аутсайдером. Тот же Samsung Galaxy Note10+ заряжается полностью всего за 65 минут.

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