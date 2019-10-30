Новые iPhone впервые оснастят 5G-чипом Qualcomm

Информацией делится издание Nikkei. Речь идёт о модеме Qualcomm X55. Пиковая скорость загрузки у него составляет 7 ГБ/с, а отдачи — 3 ГБ/с. Сообщается, что чип будет работать в связке с новой однокристальной системой Apple под условным названием A14 Bionic. Особенность платформы в том, что она будет изготовлена по 5-нм техпроцессу.

В будущем компания из Купертино скорее всего перейдёт на собственные модемы. Пока разработка либо не готова, либо не может обеспечить весь необходимый объём. Известно, что Apple планирует продать в период с сентября 2020 до конца 2020 года 80 миллионов устройств.

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