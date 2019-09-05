Nokia обновила дизайн и улучшила аккумуляторы в новых смартфонах среднего класса

Первый смартфон имеет тройную основную камеру с датчиками на 16, 5 и 8 Мп. Технология искусственного интеллекта оптимизирует снимки так, чтобы они получались хорошо даже при сложных условиях съёмки. Фронтальная камера устройства — 8-мегапиксельная.
Экран PureDisplay имеет диагональ 6,3 дюйма и разрешение Full HD+. В качестве аппаратной основы устройства выступает Qualcomm Snapdragon 636, 3 или 4 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор устройства имеет ёмкость 3500 мАч, но компания утверждает, что одной подзарядки хватает на два дня работы.
Модель Nokia 7.2 оснащена профессиональной оптикой Zeiss. Основных датчиков изображения у смартфона тоже три — главный на 48 Мп и дополнительные на 5 и 8 Мп. Фронтальная камера имеет сенсор разрешением 20 Мп. Процессор у модели тоже помощнее — Snapdragon 660. Оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной — 64 ГБ. Аккумулятор у 7.2 такой же.
Цены на Nokia 7.2 начинаются с 299 евро. На Nokia 6.2 — со 199 евро.