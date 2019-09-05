Nokia обновила дизайн и улучшила аккумуляторы в новых смартфонах среднего класса

Первый смартфон имеет тройную основную камеру с датчиками на 16, 5 и 8 Мп. Технология искусственного интеллекта оптимизирует снимки так, чтобы они получались хорошо даже при сложных условиях съёмки. Фронтальная камера устройства — 8-мегапиксельная.

Экран PureDisplay имеет диагональ 6,3 дюйма и разрешение Full HD+. В качестве аппаратной основы устройства выступает Qualcomm Snapdragon 636, 3 или 4 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор устройства имеет ёмкость 3500 мАч, но компания утверждает, что одной подзарядки хватает на два дня работы.