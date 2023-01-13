Новые наушники и часы Samsung улучшат камеру на смартфоне. Да, вы всё прочитали верно

11:41, 13 января 2023
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Новые наушники и часы Samsung улучшат камеру на смартфоне. Да, вы всё прочитали верноСейчас объясним
Сегодня Samsung объявила об очередных обновлениях для наушников Galaxy Buds2 Pro и умных часов серии Galaxy Watch5 и Galaxy Watch4. Эти обновления предназначены для улучшения работы камеры на сопряжённом телефоне.
Фото: Samsung
Galaxy Buds2 Pro получают новую функцию записи звука в формате 360, которая улавливает звук с помощью микрофона в каждом наушнике и добавляет его к записываемому видео. Galaxy Watch4 или Galaxy Watch5 скоро смогут управлять зумом камеры телефона в приложении Camera Controller.
Чтобы зазумить, достаточно коснуться циферблата или повернуть вращающийся безель. Samsung говорит, что это идеально подходит для групповых снимков на расстоянии.