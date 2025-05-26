Новые наушники Samsung Galaxy Buds Core получат увеличенную батарею

В Сети уже нашли упоминания Buds Core с модельным номером SM-R410. А теперь туда попали данные о ёмкости батареи устройства.

По слухам, каждый наушник будет иметь батарею на 100 мАч, а зарядный футляр — 500 мАч. Это заметное улучшение по сравнению с Buds FE, где было 60 мАч в наушниках и 479 мАч в кейсе.

Однако пока это только догадки — подтверждённых изображений или официальной информации о внешнем виде нет.