Новые обои и рендеры смартфона Google Pixel 8 Pro попали в Сеть

Pixel 8 Pro уже появлялся в утечках, демонстрируя такие интригующие особенности, как «датчик температуры» и элегантный синий цвет. Последний рендер еще раз демонстрирует этот цвет.

В этой утечке обращает на себя внимание обновленный дизайн задней камеры, где расположены три камеры, вспышка и загадочный датчик температуры. Кроме того, телефон может похвастаться немного более округлыми углами, что добавляет ему «эстетической привлекательности».