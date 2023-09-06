Новые обои и рендеры смартфона Google Pixel 8 Pro попали в Сеть

Новые обои и рендеры смартфона Google Pixel 8 Pro попали в СетьЖдать осталось недолго
В преддверии презентации 4 октября Google Pixel 8 Pr, благодаря утечке от Эвана Бласса и Дилана Русселя, мы получили возможность взглянуть на грядущий флагман в высоком разрешении, да еще и в новом цвете.
Pixel 8 Pro уже появлялся в утечках, демонстрируя такие интригующие особенности, как «датчик температуры» и элегантный синий цвет. Последний рендер еще раз демонстрирует этот цвет.
В этой утечке обращает на себя внимание обновленный дизайн задней камеры, где расположены три камеры, вспышка и загадочный датчик температуры. Кроме того, телефон может похвастаться немного более округлыми углами, что добавляет ему «эстетической привлекательности».
Помимо аппаратной части, Бласс поделился скриншотами, демонстрирующими стандартную маркетинговую настройку Pixel 8 Pro, на которых видны новые обои.
По мере приближения даты презентации 4 октября серия Pixel 8 продолжает набирать обороты, и Google может преподнести еще больше сюрпризов, возможно, на этом же мероприятии будут представлены часы Pixel Watch 2.