Новые процессоры Apple под угрозой? Компания отклонила запрос TSMC на повышение цен

Новые процессоры Apple под угрозой? Компания отклонила запрос TSMC на повышение ценТакже есть трудности с производством чипов
Инсайдер сообщил, что Apple отклонила запрос тайваньского производителя чипов TSMC на повышение цен в 2023 году. Это решение было принято, поскольку продажи iPhone снижаются, из-за чего компании трудно обосновать повышение стоимости.
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Трудности TSMC с производством 3-нм чипов также заставили Apple пересмотреть свои цели по производительности для будущих SoC. Являясь единственным покупателем 3-нм чипов тайваньцев, «яблочная» компания ждёт решения от гиганта по производству полупроводников. Apple, возможно, придётся пожертвовать производительностью своего чипа A17, если не удастся внести улучшения.
Проблемы с производительностью могут также распространяться на процессоры Apple M3, которые предназначены для будущих компьютеров Mac. Инсайдеры отрасли предполагают, что Apple может отдать предпочтение энергоэффективности, а не чистой производительности в чипах A17 Bionic и M3.