Новые процессоры Apple под угрозой? Компания отклонила запрос TSMC на повышение цен

Трудности TSMC с производством 3-нм чипов также заставили Apple пересмотреть свои цели по производительности для будущих SoC. Являясь единственным покупателем 3-нм чипов тайваньцев, «яблочная» компания ждёт решения от гиганта по производству полупроводников. Apple, возможно, придётся пожертвовать производительностью своего чипа A17, если не удастся внести улучшения.

Проблемы с производительностью могут также распространяться на процессоры Apple M3, которые предназначены для будущих компьютеров Mac. Инсайдеры отрасли предполагают, что Apple может отдать предпочтение энергоэффективности, а не чистой производительности в чипах A17 Bionic и M3.