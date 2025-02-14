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Опубликовано 14 февраля 2025, 19:17
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Новые рендеры iPhone 17 Pro показали радикальное изменение дизайна камеры

Купили бы такой?
До выхода iPhone 17 Pro месяцы ожиданий, но слухи о его дизайне, особенно о камере, ходят уже сейчас. Технический инсайдер Джон Проссер поделился новыми 3D-рендерами, показывающими, как может выглядеть следующий высококлассный телефон Apple.
Новые рендеры iPhone 17 Pro показали радикальное изменение дизайна камеры

© Ferra

По словам Проссера, iPhone 17 Pro будет иметь широкую «полосу камеры» вместо привычной квадратной формы. Три объектива камеры останутся на левой стороне, а светодиодная вспышка, микрофон и датчик LiDAR — на правой. Предыдущие утечки предполагали горизонтальное расположение объективов, но источники Проссера утверждают, что это неверно.

Новые рендеры iPhone 17 Pro показали радикальное изменение дизайна камеры
© Front Page Tech

Другой слух о «двухцветном» дизайне задней панели также был неверно истолкован. Вместо этого телефон будет иметь один цвет, а полоса камеры будет выполнена в более темном оттенке. Кроме того, ожидается, что iPhone 17 Pro будет светлее своих предшественников.

Хотя в прошлом Проссер точно сообщал о продуктах Apple, некоторые из его прогнозов оказались ошибочными. Как всегда, к этим слухам следует относиться с осторожностью.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#iPhone 17
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