Новые рендеры iPhone 17 Pro показали радикальное изменение дизайна камеры

Новые рендеры iPhone 17 Pro показали радикальное изменение дизайна камерыКупили бы такой?
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По словам Проссера, iPhone 17 Pro будет иметь широкую «полосу камеры» вместо привычной квадратной формы. Три объектива камеры останутся на левой стороне, а светодиодная вспышка, микрофон и датчик LiDAR — на правой. Предыдущие утечки предполагали горизонтальное расположение объективов, но источники Проссера утверждают, что это неверно.
Другой слух о «двухцветном» дизайне задней панели также был неверно истолкован. Вместо этого телефон будет иметь один цвет, а полоса камеры будет выполнена в более темном оттенке. Кроме того, ожидается, что iPhone 17 Pro будет светлее своих предшественников.
Хотя в прошлом Проссер точно сообщал о продуктах Apple, некоторые из его прогнозов оказались ошибочными. Как всегда, к этим слухам следует относиться с осторожностью.