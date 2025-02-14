Новые рендеры iPhone 17 Pro показали радикальное изменение дизайна камеры

Другой слух о «двухцветном» дизайне задней панели также был неверно истолкован. Вместо этого телефон будет иметь один цвет, а полоса камеры будет выполнена в более темном оттенке. Кроме того, ожидается, что iPhone 17 Pro будет светлее своих предшественников.

Хотя в прошлом Проссер точно сообщал о продуктах Apple, некоторые из его прогнозов оказались ошибочными. Как всегда, к этим слухам следует относиться с осторожностью.