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17:31, 31 марта 2023
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Новые сенсорные кнопки iPhone позволят пользоваться им в перчатках

Apple всё продумала

Источник сообщил, что новые сенсорные кнопки громкости в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max можно будет настроить так, чтобы они реагировали на ваши руки в перчатках.

Новые сенсорные кнопки iPhone позволят пользоваться им в перчатках

Фото: Unsplash

Мы уже знаем, что новые кнопки регулирования громкости в iPhone 15 Pro будут представлять собой одну сплошную ёмкостную кнопку, а не две отдельные физические.

Обычно сенсорные поверхности требуют прямого контакта с кожей. Это может создать проблему не только при ношении перчаток, но и при использовании чехлов для iPhone. Однако источник сообщил, что чувствительность кнопок iPhone 15 Pro регулируется, что позволяет им работать через ткани.

Источник:9to5mac
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