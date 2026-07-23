Новые складные смартфоны Samsung первыми получили ИИ Google Gemini Nano 4

Опубликовано 23 июля 2026, 17:521 мин.
Новые складные смартфоны Samsung первыми получили ИИ Google Gemini Nano 4На очереди устройства Google
Google представила новую версию своего «компактного» ИИ Gemini Nano 4. И первые устройства, на которых она появилась, — только анонсированные складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 и Z Flip 8.
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Gemini Nano 4 работает прямо на самом телефоне, без подключения к интернету. Новая версия поддерживает более 140 языков и лучше понимает не только текст, но и изображения.
На базе Nano 4 работает Gemini Intelligence, С ним можно заказать еду или купить билеты, достаточно сделать запрос. Также доступна Gemini Notebook (раньше она называлась NotebookLM), что превращает фотографии, заметки и PDF-файлы, например, в презентации.
Предзаказы на смартфоны уже открыты, кстати.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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