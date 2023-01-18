Новые сливы о функционале складного смартфона Huawei Mate X3

Новые сливы о функционале складного смартфона Huawei Mate X3В этот раз про спутниковые возможности
Huawei скоро должен представить флагманы P60, но еще до них производитель представит новые складные смартфоны Huawei Mate X3, заявляют инсайдеры. По слухам, он будет оснащен функциями спутниковой связи.
Фото: Huawei
Huawei сотрудничает с Beidou, таким образом обеспечивая спутниковую связь в смартфонах Mate 50 в Китае. Но смартфоны могут отправлять через спутник только короткие сообщения и координаты. Таким образом, предполагается, что сервис будет обновлен до поддержки возможности отправки сообщений, как минимум, в голосовом формате, и, возможно, даже совершать короткие звонки.
И да, инсайдеры утверждают, что эта технология появится в модели Mate X3, которая должна быть уже вот-вот представлена. Устройство, по слухам, выйдет на рынок раньше серии P60.