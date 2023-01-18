Новые сливы о функционале складного смартфона Huawei Mate X3

Huawei сотрудничает с Beidou, таким образом обеспечивая спутниковую связь в смартфонах Mate 50 в Китае. Но смартфоны могут отправлять через спутник только короткие сообщения и координаты. Таким образом, предполагается, что сервис будет обновлен до поддержки возможности отправки сообщений, как минимум, в голосовом формате, и, возможно, даже совершать короткие звонки.

И да, инсайдеры утверждают, что эта технология появится в модели Mate X3, которая должна быть уже вот-вот представлена. Устройство, по слухам, выйдет на рынок раньше серии P60.