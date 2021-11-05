Новые смартфоны Google начали самостоятельно звонить на случайные номера

Жалобы появились на Reddit. Проблема затрагивает достаточно много пользователей. Сначала в ошибке заподозрили голосового помощника Google: предположили, что он может неверно интерпретировать какие-то слова. Однако пользователи указали на то, что иногда во время случайных звонков вокруг было очень тихо.

Несколько владельцев Google Pixel также заявили, что их телефоны набирали каждый раз один и тот же контакт, что вынудило их удалить номер в качестве временного решения. Некоторые пользователи сообщили, что отключили функцию блокировки экрана у Google Assistant, чтобы исправить ошибку.

Google пока не прокомментировала проблему.