Новые смартфоны Google начали самостоятельно звонить на случайные номера

Телефоны
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Новые смартфоны Google начали самостоятельно звонить на случайные номераИз-за «глюка» прошивки
Владельцы новых Google Pixel 6 рассказали о неприятном баге прошивки смартфонов: устройства сами звонят случайным контактам. Телефон может начать вызов, когда просто лежит в кармане. Такое поведение, конечно, может доставлять неудобства.
Жалобы появились на Reddit. Проблема затрагивает достаточно много пользователей. Сначала в ошибке заподозрили голосового помощника Google: предположили, что он может неверно интерпретировать какие-то слова. Однако пользователи указали на то, что иногда во время случайных звонков вокруг было очень тихо.
Несколько владельцев Google Pixel также заявили, что их телефоны набирали каждый раз один и тот же контакт, что вынудило их удалить номер в качестве временного решения. Некоторые пользователи сообщили, что отключили функцию блокировки экрана у Google Assistant, чтобы исправить ошибку.
Google пока не прокомментировала проблему.
Источник: Wccftech