Новые смартфоны Google Pixel 7 не получат значительных обновлений

СМИ пишут, что Pixel 7 и 7 Pro, вероятно, будут использовать те же экраны, что и модели 2021 года. Речь идёт не только об идентичных спецификациях, но и об идентичных компонентах. Об этом свидетельствуют старые обозначения S6E3FC3 и S6E3HC3 для панелей.

Это значит, что Pixel 7 получит разрешение экрана 2400 x 1080 пикселей и частоту обновления 90 Гц (как у 6,4-дюймового Pixel 6), а Pixel 7 Pro — 3120 x 1440 пикселей и 120 Гц (как 6,7-дюймовый Pixel 6 Pro).