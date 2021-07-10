Новые смартфоны и умные часы Samsung раскрыты за месяц до официальной презентации

Слитые гифки не содержат шокирующих откровений об устройствах. Они просто подтверждают и визуализируют все ранние утечки.

Ожидается, что модели Z Fold 3 и Z Flip 3 предложат отличное соотношение цены и качества, а Galaxy S21 FE сможет похвастаться скоростью зарядки.