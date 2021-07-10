Новые смартфоны и умные часы Samsung раскрыты за месяц до официальной презентации

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Новые смартфоны и умные часы Samsung раскрыты за месяц до официальной презентацииМожно их хорошо разглядеть
11 августа состоится мероприятие Samsung Galaxy Unpacked. В сеть уже слили рендеры устройств, которые там представят.
Точнее, инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал анимированные ролики с девайсами. На них показаны смартфоны Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy S21 FE 5G, часы Watch 4, Watch 4 Classic и наушники Buds 2. Пока они доступны по ссылкам в Twitter, но мы не ручаемся, что гифки сохранятся там надолго.
Слитые гифки не содержат шокирующих откровений об устройствах. Они просто подтверждают и визуализируют все ранние утечки.
Ожидается, что модели Z Fold 3 и Z Flip 3 предложат отличное соотношение цены и качества, а Galaxy S21 FE сможет похвастаться скоростью зарядки.