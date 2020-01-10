Новые смартфоны на тайваньских процессорах получат идеальное соотношение мощности и цены

Как заявил представитель MediaTek, будущий процессор Helio G70T будет значительно уступать Helio G90T в производительности. Это позволит использовать его для совсем недорогих смартфонов, которые однако можно будет назвать игровыми.

Собеседник не стал вдаваться в технические подробности относительно нового чипсета, но слухи уже указывают на использование двух ядер Cortex-A75 с частотой 2,0 ГГц и шести энергоэффективных Cortex-A55 на частоте 1,7 или 1,8 ГГц. Для графики будет применяться Mali-G52 MC2.

Также представитель MediaTek рассказал, что компания изучает возможность выпуска графических драйверов для своих процессоров через Google Play.