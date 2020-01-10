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10 января, 21:15
Новые смартфоны на тайваньских процессорах получат идеальное соотношение мощности и цены
Эти процессоры только готовятся к выпуску
В прошлом году MediaTek представила процессор Helio G90T, предназначенный для смартфонов среднего класса с акцентом на игровой составляющей. Теперь компания-производитель чипсета рассказала о планах по выпуску чуть менее мощного решения для недорогих устройств.
Как заявил представитель MediaTek, будущий процессор Helio G70T будет значительно уступать Helio G90T в производительности. Это позволит использовать его для совсем недорогих смартфонов, которые однако можно будет назвать игровыми.
Собеседник не стал вдаваться в технические подробности относительно нового чипсета, но слухи уже указывают на использование двух ядер Cortex-A75 с частотой 2,0 ГГц и шести энергоэффективных Cortex-A55 на частоте 1,7 или 1,8 ГГц. Для графики будет применяться Mali-G52 MC2.
Также представитель MediaTek рассказал, что компания изучает возможность выпуска графических драйверов для своих процессоров через Google Play.