Новые смартфоны Samsung оказалось легко сломать одним неосторожным движением

Samsung поставляет смартфоны с защитной плёнкой, на которой нарисовано, куда можно вставлять скрепку, а куда нет. Однако про эти указания можно легко забыть и в итоге перепутать отверстия. Единственный способ избежать этого — внимательно смотреть на корпус, прежде чем начать извлекать слот для SIM-карт.