Новые смартфоны смогут созваниваться без сотовой связи и интернета

По сути, китайцы реализовали в своих смартфонах связь на радиочастотах. Таким образом, телефоны Oppo становятся аналогом рации, только радиус действия MeshTalk составляет лишь три километра. Удобно, если надо поговорить с другом, живущем в том же районе.

Oppo сообщает, что с включённым модулем связи смартфоны могут проработать до трёх суток в режиме ожидания. Компания уверена, что технология пригодится тем пользователям, которые не имеют доступа к сотовой связи и мобильному интернету, а также хотят проводить конфиденциальные разговоры.

Пока о сроках внедрения технологии в свои устройства Oppo ничего не рассказала.