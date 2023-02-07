Новые смартфоны Xiaomi Poco X5 представили только вчера, а в России уже объявили об официальных продажах

При этом первое время смартфоны можно будет приобрести со скидкой. С 9 по 12 февраля Poco X5 Pro — за 24 990 рублей вместо 28 990. В тот же период Poco X5 — за 19 990 вместо 22 990.

Старшая модель работает на процессоре Snapdragon 778G, оснащена 120-Гц дисплеем и 108-Мп камерой, а также поддерживает 67-Вт зарядку. Модель Poco X5 получила чипсет Snapdragon 695, камеру на 48 Мп и быструю зарядку на 33 Вт.