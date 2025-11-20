Новые утечки поведали о характеристиках и отличиях Redmi K90 Ultra от K90 Pro Max

Опубликовано 20 ноября 2025, 08:421 мин.
Новые утечки поведали о характеристиках и отличиях Redmi K90 Ultra от K90 Pro MaxЧто предпочтете?
Серия Redmi K90 уже включает модели K90 и K90 Pro Max. Но, как пишут СМИ, компания готовит ещё одну версию — Redmi K90 Ultra. Смартфон должен появиться в следующем году, и часть его характеристик уже известна из сливов.
© Redmi
По слухам, Redmi K90 Ultra оснастят новым чипсетом Dimensity из серии 9 — возможно, это будет готовящийся к выходу Dimensity 9500+. Новинка получит крупный 6,8-дюймовый LTPS OLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 165 Гц. Судя по описанию, углы дисплея будут сильно закруглены. В устройстве также ожидается ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, улучшенная защита от воды и большая батарея — минимум 8 000 мА·ч.
Если сравнивать с уже выпущенным Redmi K90 Pro Max, Ultra получит более высокую частоту обновления дисплея, другой процессор и значительно увеличенный аккумулятор. О других различиях пока ничего не известно.
Информации о камерах, зарядке или дизайне пока нет.