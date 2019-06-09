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Новый Android отучили от автоматического подключения к сетям Wi-Fi

Управление Wi-Fi стало гораздо удобнее
Раскрыты подробности о том, как в десятой версии операционной системы Android изменится управление сетями Wi-Fi. И пока, кажется, что в лучшую сторону.

Сообщается, что в Android Q будет использоваться API под названием Settings Panels. Благодаря ему включать и выключать Wi-Fi будет можно прямо из приложений и игр. То есть пользователю не нужно будет их сворачивать и «вытаскивать» шторку, чтобы подключиться к сети. Также Settings Panels позволит прямо из приложений активировать режим полёта.

Помимо этого в Android Q исчезнет проблема постоянных попыток устройства подключиться к Wi-Fi-сетям, которые уже не работают. Если пользователь отключит активную сеть, то она будет заблокирована на сутки. В течение этого времени устройство не сможет автоматически подключаться к ней.

Финальная версия Android Q должна выйти в третьем квартале этого года.

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