Новый Android отучили от автоматического подключения к сетям Wi-Fi

Сообщается, что в Android Q будет использоваться API под названием Settings Panels. Благодаря ему включать и выключать Wi-Fi будет можно прямо из приложений и игр. То есть пользователю не нужно будет их сворачивать и «вытаскивать» шторку, чтобы подключиться к сети. Также Settings Panels позволит прямо из приложений активировать режим полёта.

Помимо этого в Android Q исчезнет проблема постоянных попыток устройства подключиться к Wi-Fi-сетям, которые уже не работают. Если пользователь отключит активную сеть, то она будет заблокирована на сутки. В течение этого времени устройство не сможет автоматически подключаться к ней.

Финальная версия Android Q должна выйти в третьем квартале этого года.