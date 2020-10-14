Новый Android увеличит время работы смартфона от одного заряда

Опция позволит пользователям «заморозить» работу фоновых приложений. Такие «замороженные» приложения не будут использовать мощности CPU и станут потреблять меньше энергии. Как только пользователь вернётся к ним, они будут «разморожены».

Эта функция начала появляться на Pixel 3 и Pixel 4, которые работают под управлением Android 11. Надо понимать, что опция ухудшает сам по себе режим многозадачности — на возврат к приложениям теперь понадобится больше времени. Поэтому нужно выбирать, что важнее: автономность или скорость работы.