Телефоны
Сегодня 18:53
Новый Android увеличит время работы смартфона от одного заряда
Но немножко испортит режим многозадачности
Иногда режим многозадачности, то есть работа нескольких приложений одновременно, может серьёзно влиять на автономность смартфона. Чтобы решить эту проблему и увеличить время работы устройства от одного заряда, Google тестирует новую функцию в Android 11.
Опция позволит пользователям «заморозить» работу фоновых приложений. Такие «замороженные» приложения не будут использовать мощности CPU и станут потреблять меньше энергии. Как только пользователь вернётся к ним, они будут «разморожены».
Эта функция начала появляться на Pixel 3 и Pixel 4, которые работают под управлением Android 11. Надо понимать, что опция ухудшает сам по себе режим многозадачности — на возврат к приложениям теперь понадобится больше времени. Поэтому нужно выбирать, что важнее: автономность или скорость работы.