Новый бренд анонсировал свой первый мобильный телефон

Больше Dizo ничего не рассказала об этом телефоне, однако это может быть Dizo Star 500, сертифицированный FCC в мае. Известно, что эта модель получит двухсимочный слот, поддержку 2G (о других стандартах связи не говорится), слот под microSD и аккумулятор ёмкостью 1830 мАч.

В базе FCC также была замечена модель Star 300. У неё поменьше экран, однако больше батарея — 2500 мАч. В остальном телефон похож на Star 500.