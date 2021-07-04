Новый бренд анонсировал свой первый мобильный телефон

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Сегодня в 11:38
Новый бренд анонсировал свой первый мобильный телефонЭто детище Realme
Недавно бренд Realme — Dizo — представил несколько беспроводных наушников. Теперь компания готовит к выпуску следующий продукт, и это мобильный телефон.
Dizo опубликовал тизер мобильного телефона в Twitter. По нему многого не скажешь. Видно лишь то, что у аппарата будет круглый блок камеры.
Realme
Больше Dizo ничего не рассказала об этом телефоне, однако это может быть Dizo Star 500, сертифицированный FCC в мае. Известно, что эта модель получит двухсимочный слот, поддержку 2G (о других стандартах связи не говорится), слот под microSD и аккумулятор ёмкостью 1830 мАч.
В базе FCC также была замечена модель Star 300. У неё поменьше экран, однако больше батарея — 2500 мАч. В остальном телефон похож на Star 500.