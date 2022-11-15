Новый бюджетный Galaxy A54 будет выглядеть как самый дорогой смартфон Samsung

Хотя это и не подтверждено рендерами, Galaxy A54 будет оснащён ещё не анонсированным процессором Exynos 7904, 6 ГБ оперативной памяти и не менее 128 ГБ хранилища. Помимо этого, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 4905 мАч.