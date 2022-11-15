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14:45, 15 ноября 2022
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Новый бюджетный Galaxy A54 будет выглядеть как самый дорогой смартфон Samsung

Galaxy S23

В сети опубликовали рендеры будущего смартфона Samsung из бюджетной линейки Galaxy A. Модель Galaxy A54 будет почти неотличима от флагманского Galaxy S23.

Новый бюджетный Galaxy A54 будет выглядеть как самый дорогой смартфон Samsung

Galaxy A54 получит круглый вырез под фронталку в центре AMOLED-экрана, а также тонкие рамки. Согласно утечке, дисплей будет иметь размер 6,4 дюйма и разрешение FHD +, а также частоту обновления 120 Гц.

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Фото: 9to5google

Хотя это и не подтверждено рендерами, Galaxy A54 будет оснащён ещё не анонсированным процессором Exynos 7904, 6 ГБ оперативной памяти и не менее 128 ГБ хранилища. Помимо этого, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 4905 мАч.

Источник фото:9to5google
Источник:9to5google
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#Samsung
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#Samsung Galaxy A
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