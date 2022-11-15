Новый бюджетный Galaxy A54 будет выглядеть как самый дорогой смартфон Samsung

14:45, 15 ноября 2022
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Новый бюджетный Galaxy A54 будет выглядеть как самый дорогой смартфон SamsungGalaxy S23
В сети опубликовали рендеры будущего смартфона Samsung из бюджетной линейки Galaxy A. Модель Galaxy A54 будет почти неотличима от флагманского Galaxy S23.
Galaxy A54 получит круглый вырез под фронталку в центре AMOLED-экрана, а также тонкие рамки. Согласно утечке, дисплей будет иметь размер 6,4 дюйма и разрешение FHD +, а также частоту обновления 120 Гц.
Хотя это и не подтверждено рендерами, Galaxy A54 будет оснащён ещё не анонсированным процессором Exynos 7904, 6 ГБ оперативной памяти и не менее 128 ГБ хранилища. Помимо этого, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 4905 мАч.