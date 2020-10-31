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Новый бюджетный смартфон Honor с большим аккумулятором рассекретили до анонса в России
В России предзаказы начнутся 6 ноября
6 ноября в России должен открыться предзаказ на бюджетную модель Honor 10X Lite с большим аккумулятором. Анонса в стране пока не было. Однако бренд уже представил смартфон в Саудовской Аравии. Благодаря этому стали известны характеристики устройства.
Итак в качестве процессора тут, скорее всего, выступает Kirin 710. Есть 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Honor 10X Lite имеет экран диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400 × 1080 пикселей. Есть 8-Мп фронтальная камера и основная четверная: 48 + 8 + 2 + 2 Мп.
Смартфон оснащён модулем NFC, 3,5-мм разъёмом для наушников и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Имеется поддержка быстрой 22,5-Вт зарядки.
Устройство оценено в $210 (около 16,6 тысячи рублей).