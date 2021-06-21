Новый бюджетный смартфон Lenovo предлагает 128 ГБ и NFC всего за 10 тысяч рублей

Lenovo K13 Note оснащён четырьмя камерами. Основной модуль здесь — 48-Мп. Имеется сверхширокоугольная камера, датчик глубины и макромодуль. Компания обещает, что смартфон будет работать от одной зарядки более двух дней. Устройство питает батарея на 5000 мАч.

У модели есть 128 ГБ хранилища. Можно расширить до 512 ГБ картой памяти MicroSD. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 460. Оперативной памяти тут 4 ГБ. Смартфон получил 6,5-дюймовый экран.

Lenovo K13 Note работает под управлением «чистого» Android 11. Есть модуль NFC для бесконтактной оплаты. На старте продаж новинку можно будет купить в официальном интернет-магазине Shop.lenovo.ru и в Ситилинке. Рекомендованная цена Lenovo K13 Note составляет 12 490 рублей, но до 30 июня стоимость смартфона составит 9 990 рублей.

Стоит отметить, что Lenovo K13 Pro является переименованной моделью Moto G20.