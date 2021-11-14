Новый бюджетный смартфон Realme 8i получил среднюю оценку за ремонтопригодность

Автор PBKreviews полностью разобрал и собрал мобильное устройство Realme 8i.

Батарея у него извлекается при помощи специального «язычка». Достаётся всё довольно легко.

Для самостоятельной замены дисплея пользователю необходимо будет снять крышку корпуса, открутить несколько винтов, убрать аккумулятор и отсоединить кабель аккумулятора вместе с экранным кабелем.