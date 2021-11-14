Новый бюджетный смартфон Realme 8i получил среднюю оценку за ремонтопригодность

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Новый бюджетный смартфон Realme 8i получил среднюю оценку за ремонтопригодностьПо версии эксперта YouTube-канала PBKreviews
Ведущий канала PBKreviews разобрал новинку фирмы Realme - 8i. Аппарат был оценён в 7,5 баллов из 10 возможных.
Автор PBKreviews полностью разобрал и собрал мобильное устройство Realme 8i.
Батарея у него извлекается при помощи специального «язычка». Достаётся всё довольно легко.
Для самостоятельной замены дисплея пользователю необходимо будет снять крышку корпуса, открутить несколько винтов, убрать аккумулятор и отсоединить кабель аккумулятора вместе с экранным кабелем.
В целом по итогам разбора и обзора специалист Realme 8i заключил: по ремонтопригодности устройство можно оценить на 7,5 баллов из 10.
Источник: PBKreviews