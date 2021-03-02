Новый бюджетный смартфон Realme C21 рассекречен до премьеры

Известно, что новинка получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Дизайн устройства аналогичен старой модели realme C20, хоть и есть небольшие отличия. Смартфон выйдет в чёрном и синем цветах.

Realme C21 будет оснащён 6,52-дюймовым дисплеем разрешением HD — 1600 × 720 пикселей. В качестве аппаратной основы смартфона выступит процессор MediaTek Helio G35. У телефона будет до 4 ГБ оперативной памяти.

Что касается камеры, то Realme C21 получит тройной блок. Основной датчик изображения здесь 13-Мп, его дополняют два модуля на 2 Мп. Фронтальная камера тут установлена 5-Мп.

Ещё смартфон поддерживает 10-Вт зарядку, Bluetooth 5.0, 4G LTE. Стоимость Realme C21 составит около $152 (примерно 11 тысяч рублей).