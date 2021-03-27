Новый бюджетный смартфон Realme распродают со скидкой 25%

Сама Realme даёт скидку до 9990 рублей на период с 30 марта по 19 апреля. Яндекс.Маркет увеличивает скидку и предлагает смартфон за 8990 рублей. Всего получается снижение цены на 25%.

По такой цене предлагается версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. В Яндекс.Маркете у вас могут быть и бонусы, которые снизят стоимость смартфона ещё: