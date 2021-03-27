Телефоны
Сегодня в 18:41
Новый бюджетный смартфон Realme распродают со скидкой 25%
За 9000 рублей
Недавно Realme представила в России новый бюджетный смартфон Realme С21 стоимостью 11 990 рублей. Сейчас его можно купить и вовсе за 8990 рублей.
Сама Realme даёт скидку до 9990 рублей на период с 30 марта по 19 апреля. Яндекс.Маркет увеличивает скидку и предлагает смартфон за 8990 рублей. Всего получается снижение цены на 25%.
По такой цене предлагается версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. В Яндекс.Маркете у вас могут быть и бонусы, которые снизят стоимость смартфона ещё:
Realme C21 получил аккумулятор на 5000 мАч, тройную AI-камеру, 6,5-дюймовый экран с каплевидным вырезом, восьмиядерный процессор, NFC-чип и сканер отпечатков пальцев.