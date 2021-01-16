Новый бюджетный смартфон Samsung с 7000 мАч в батарее прошёл сертификацию

Также размещение в базе FCC показало, что смартфон SM-M62F/DS будет поставляться с 25-Вт зарядным устройством, а ещё получит порт USB-C и разъём 3,5 мм.

Документы американскго регулятора также включают модельный номер SM-E625F/DS, который, по слухам, связан с Galaxy F62. Вероятно, Galaxy M62 и Galaxy F62 — просто разные названия для одного устройства на разных рынках.

Ранее модель SM-E625F появлялась в Geekbench. Благодаря этому стало известно, что смартфон будет работать на процессоре Exynos 9825, получит 6 ГБ оперативной памяти и Android 11. Считалось, что Galaxy M62 будет планшетом, но данные FCC говорят, что это всё-таки смартфон.