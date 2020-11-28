Новый бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 9 4G готовится к выпуску в России

В базу ЕЭК попадают все устройства, которые производители планируют продавать в России. Как пишет источник, комиссия недавно одобрила смартфон Redmi под модельным номером M2010J19SG. По мнению инсайдеров, эта модель может быть запущена на глобальном рынке под названием Redmi 9T. Ранее информаторы сообщили, что телефон с таким именем будет копией Redmi Note 9 4G. Однако в глобальной версии может случиться одно изменение — вместо тройной камеры в смартфон вставят четверную.

Напомним основные характеристики Redmi Note 9 4G: 6,53-дюймовый экран разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей), процессор Snapdragon 662, до 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 6000 мАч. Стоимость смартфона составила примерно 130 евро.