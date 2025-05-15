Новый дизайн и топовые характеристики: складной Vivo X Fold 5 выйдет в июле

Новая модель получит чип Snapdragon 8 Gen 3, батарею на 6000 мА·ч с беспроводной зарядкой, а также перископ-камеру Sony IMX882 на 50 Мп. Основной блок камер выполнен в фирменном крупном круглом дизайне. Также сообщается о двух фронтальных камерах по 20 Мп, хотя ранее были слухи о 32 Мп.

Топовая версия смартфона получит 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной. Кроме того, устройство будет поддерживать Always-On Display.