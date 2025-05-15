Новый дизайн и топовые характеристики: складной Vivo X Fold 5 выйдет в июле

Опубликовано 15 мая 2025, 21:051 мин.
Новый дизайн и топовые характеристики: складной Vivo X Fold 5 выйдет в июлеЧто о нём известно
Складной смартфон Vivo X Fold 5 может быть представлен уже в июле. Об этом сообщил известный китайский инсайдер Digital Chat Station. Также возможен более ранний анонс — в июне, если компания завершит подготовку раньше.
© Vivo
В отличие от прошлого года, когда вышли две модели (X Fold 3 и X Fold 3 Pro), в этом году ожидается только один флагман. Vivo пропустит номер «4» в названии из-за суеверий — цифра считается несчастливой в Китае.
Новая модель получит чип Snapdragon 8 Gen 3, батарею на 6000 мА·ч с беспроводной зарядкой, а также перископ-камеру Sony IMX882 на 50 Мп. Основной блок камер выполнен в фирменном крупном круглом дизайне. Также сообщается о двух фронтальных камерах по 20 Мп, хотя ранее были слухи о 32 Мп.
Топовая версия смартфона получит 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной. Кроме того, устройство будет поддерживать Always-On Display.