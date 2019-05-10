Новый флагманский смартфон ASUS оказался клоном Xiaomi Mi Mix 3

В сети появились живые фотографии и видео с готовящемся к выпуску флагманским смартфоном ASUS ZenFone 6, пока не представленным производителем официально.

Они показывают неоднозначный дизайн смартфона. Чтобы сделать экран безрамочным и лишённым разного рода вырезов, ASUS использовала форм-фактор слайдера, когда экран сдвигается вниз, открывая доступ к модулю с фронтальной камерой и динамику, а если сдвинуть экран вверх — дополнительные стереодинамики.

Задняя панель выглядит пока не слишком привлекательно, возможно всё дело в раннем прототипе и в магазинах устройство будет доработанным. На ней можно увидеть двойную камеру по центру и сканер отпечатков пальцев.

Согласно более ранним утечкам, Zenfone 6 базируется на процессоре Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Официальный дебют ASUS ZenFone 6 запланирован на 16 мая 2019 года.