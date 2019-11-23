Новый флагман дешёвого бренда Honor по цене сравнялся с iPhone 11

Источник опубликовал рекламный постер, который уже установили в одном из официальных китайских магазинов Honor. На нём указана цена Honor V30 — $700. Напомним, на старте продаж по такой же стоимости Apple предлагала актуальный iPhone 11.

Впрочем, смартфон на топовой платформе Kirin 990, как у флагмана старшей компании Huawei, не мог стоить дёшево. Использование данной платформы уже подтвердил ряд инсайдеров.

Кроме того, по слухам, Honor V30 получит хорошую камеру с датчиком на 40 Мп и аккумулятор ёмкостью 4200 мАч.

В любом случае, истину узнаем на презентации смартфонов 26 ноября.