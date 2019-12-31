Новый флагман Huawei окажется почти полным аналогом старого

Вместо Kirin 980 у P40 будет Kirin 990. Что касается остальных характеристик, то они совпадают с предыдущей моделью.

Итак инсайдер пророчит Huawei P40 основную камеру на 40 Мп, вспомогательный ультраширокоугольный датчик на 20 Мп и перископную камеру на 8 Мп в пятикратным оптическим зумом. «Фронталка» должна быть 32-мегапиксельной и встроена в вырез. Новый P40 будет поддерживать 40-ваттную проводную зарядку и 27-ваттную беспроводную (тут улучшение).

Напомним, что анонс новых смартфонов ожидается в марте 2020 года.