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Сегодня 12:04
Новый флагман Huawei окажется почти полным аналогом старого
Только с другим процессором
Инсайдер Teme (特米) опубликовал в Twitter предполагаемые характеристики базовой модели смартфона Huawei P40. Блогер утверждает, что, по сути, это будет старшая модель предыдущего поколения P30 Pro, но с другим процессором.
Вместо Kirin 980 у P40 будет Kirin 990. Что касается остальных характеристик, то они совпадают с предыдущей моделью.
Итак инсайдер пророчит Huawei P40 основную камеру на 40 Мп, вспомогательный ультраширокоугольный датчик на 20 Мп и перископную камеру на 8 Мп в пятикратным оптическим зумом. «Фронталка» должна быть 32-мегапиксельной и встроена в вырез. Новый P40 будет поддерживать 40-ваттную проводную зарядку и 27-ваттную беспроводную (тут улучшение).
Напомним, что анонс новых смартфонов ожидается в марте 2020 года.