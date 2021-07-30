Новый флагман Huawei стал смартфоном с лучшими камерами в истории

Камеру Huawei P50 Pro оценили в 144 балла. Прежний лидер рейтинга — Xiaomi Mi 11 Ultra — мог похвастаться 143 баллами. Селфи-камера новинки тоже стала лучшей, заняв со своими 106 баллами первое место в соответствующем рейтинге фронталок.

Эксперты DxOMark высоко оценили основной датчик на 50 Мп и монохромный модуль на 40 Мп. Они обеспечивают точную цветопередачу, широкий динамический диапазон и отличную детализацию. Снимки с зумом, сделанные на 64-Мп перископный модуль, оказались не менее впечатляющими. Ночные фотографии тоже назвали сильной стороной телефона.

Специалисты похвалили и видеосъёмку на смартфон.