Новый флагман Huawei возглавил рейтинг самых быстрых Android-смартфонов

Новейший флагман Huawei построен на процессоре Kirin 9000. Благодаря нему смартфон побил всех своих конкурентов на Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus. Средний результат Mate 40 Pro — 685 339 баллов. Это не предел возможностей устройства.

На втором месте стоит iQOO 5 Pro с 663 979 баллами. Далее расположен обычный iQOO 5. С четвёртого по десятое место заняли Vivo X50 Pro+, Redmi K30S Supreme Commemorative Edition, Xiaomi Mi 10 Supreme Commemorative Edition, ROG Gaming Phone 3, Legion Gaming Phone Pro, Tencent Black Shark Gaming Phone 3S, OPPO Find X2 Pro.