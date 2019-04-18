Новый флагман Lenovo стал самым быстрым смартфоном в мире

Lenovo Z6 Pro набрал в AnTuTu 403 077 баллов. Это один из самых высоких результатов среди всех современных смартфонов. Работает устройство на топовом процессоре Snapdragon 855.

Кроме того, флагман получит основную камеру, состоящую из четырёх модулей. Разрешение матрицы одного из этих модулей равно 48 Мп. Аппарат также будет поддерживать функцию Hyper Video.

Аккумулятор Lenovo Z6 Pro обладает ёмкостью 4000 мАч. Сканер отпечатка пальцев у модели будет встроен в дисплей.

На 23 апреля запланирована официальная презентация устройства. Чуть позже представят его версию с поддержкой 5G.