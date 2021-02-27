Новый флагман Meizu будет заряжаться на 80% за полчаса

Анонс новинок ожидается 3 марта. О смартфонах известно, что они будут оснащены изогнутыми дисплеями. Базовая модель получит экран диагональю 6,2 дюйма и процессор Snapdragon 870. У старшей модели будет установлен чипсет Snapdragon 888.

Также источники сообщают, что серия Meizu 18 по примеру iPhone 12 избавится от зарядного устройства в коробке. Сама коробка для новых флагманов будет достаточно лёгкой.