Телефоны
Сегодня в 12:20
Новый флагман Meizu будет заряжаться на 80% за полчаса
Но зарядки в комплекте не будет
Meizu опубликовала новые тизеры в преддверии выхода флагманских смартфонов Meizu 18. Стало известно, что они получат быструю зарядку.
Компания обещает, что Meizu 18 зарядится с 0 до 80% за полчаса. У старшей модели Meizu 18 Pro также будет поддержка беспроводной зарядки.
Meizu
Анонс новинок ожидается 3 марта. О смартфонах известно, что они будут оснащены изогнутыми дисплеями. Базовая модель получит экран диагональю 6,2 дюйма и процессор Snapdragon 870. У старшей модели будет установлен чипсет Snapdragon 888.
Также источники сообщают, что серия Meizu 18 по примеру iPhone 12 избавится от зарядного устройства в коробке. Сама коробка для новых флагманов будет достаточно лёгкой.