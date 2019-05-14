Новый флагман OnePlus 7 Pro вошёл в тройку лучших в мире смартфонов по качеству камеры

OnePlus назвала свою новую модель 7 Pro эталоном для современных смартфонов. У аппарата нет лишних программ и сервисов, а также вырезов на экране. Смартфон оснащён безрамочным Fluid AMOLED-дисплеем диагональю 6,67 дюймов с разрешением 3120 x 1440 (Quad HD). Встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, по заверениям компании, разблокирует телефон со скоростью всего 0,21 секунды. Технологию представитель OnePlus назвал самой быстрой в мире.

OnePlus показала ещё одну фишку дисплея — когда смартфон неактивный, а на него приходят уведомления, на тёмном экране появляются красивые оповещения.