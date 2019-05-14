Новый флагман OnePlus 7 Pro вошёл в тройку лучших в мире смартфонов по качеству камеры

OnePlus назвала свою новую модель 7 Pro эталоном для современных смартфонов. У аппарата нет лишних программ и сервисов, а также вырезов на экране. Смартфон оснащён безрамочным Fluid AMOLED-дисплеем диагональю 6,67 дюймов с разрешением 3120 x 1440 (Quad HD). Встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, по заверениям компании, разблокирует телефон со скоростью всего 0,21 секунды. Технологию представитель OnePlus назвал самой быстрой в мире.
OnePlus показала ещё одну фишку дисплея — когда смартфон неактивный, а на него приходят уведомления, на тёмном экране появляются красивые оповещения.
Корпус смартфона имеет водозащиту. Модель представлена в трёх цветах: светло-коричневом (almond), сером и синем (nebula blue). Аппаратной основой устройства стал топовый процессор Snapdragon 855. Работает смартфон на аккумуляторе ёмкостью 4000 мАч.
OnePlus 7 Pro получил тройную основную камеру с датчиком на 48 Мп и апертурой f/1.6. DxOMark уже оценил камеру смартфона на 111 баллов. Таким образом, новый флагман вошёл в тройку лидеров в знаменитом рейтинге. Скрытая выдвижная селфи-камера на 16 Мп телефона получила оценку в 86 баллов, что тоже неплохо.
На презентации компания также представила младшую модель OnePlus 7. Она будет продаваться в двух вариантах: 6+128 ГБ за 499 фунтов ($644) и 8+256 ГБ за 549 фунтов ($709). OnePlus 7 Pro можно будет также купить в нескольких конфигурациях: 6+128 ГБ за 649 фунтов ($838), 8+256 ГБ за 699 фунтов ($903) и 12+256 ГБ за 799 фунтов ($1032). Продажи устройства начнутся 21 мая.