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Сегодня 12:05

Новый флагман OnePlus будет сам менять разрешение экрана

С Full HD+ на QHD+
В сети опубликовали очередные подробности о новом OnePlus 7 Pro. Помимо того, что он станет первым смартфоном с быстрой памятью UFS 3.0, модель ещё и сможет автоматически переключаться между разрешениями Full HD+ и QHD+.

Об этом рассказал инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal). Он опубликовал дополнительные сведения об уникальном дисплее OnePlus 7 Pro с разрешающей способностью 1440р и частотой обновления экрана 90 Гц. Этот дисплей для OnePlus делала компания Samsung Display.

Он будет изогнутым по бокам. Диагональ экрана составит 6,67 дюйма. Но самое интересное в нём — умение автоматически переключаться между Full HD+ и QHD+ в зависимости от того, какой контент отображается на дисплее, и каков заряд аккумулятора.

Официальная презентация любопытной модели ожидается уже 14 мая.

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