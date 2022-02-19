Новый флагман Samsung S22 Ultra разочаровал своей камерой

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Новый флагман Samsung S22 Ultra разочаровал своей камеройУступает даже старым устройствам
Эксперты DxOMark опубликовали свою оценку камеры Samsung Galaxy S22 Ultra на процессоре Exynos. К сожалению, смартфон занял только 13-е место в общем рейтинге. Он уступает устройствам двухлетней давности, таким как Huawei P40 и Xiaomi Mi 10 Ultra.
Samsung Galaxy S22 Ultra набрал 131 балл. Конкретно по части фотосъёмки оценка составила 134 балла, а по части видеосъёмки — 114 баллов.
Из минусов смартфона эксперты отметили медленный автофокус для фотографий при разных условиях освещения и артефакты изображения. В DxOMark заявили, что Samsung Galaxy S22 Ultra в целом работает хорошо и даже обеспечивает некоторые улучшения по сравнению со своим предшественником, S21 Ultra. Но этот смартфон не может идти в ногу с конкурентами.
Источник: DxOMark