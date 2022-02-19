Новый флагман Samsung S22 Ultra разочаровал своей камерой

Samsung Galaxy S22 Ultra набрал 131 балл. Конкретно по части фотосъёмки оценка составила 134 балла, а по части видеосъёмки — 114 баллов.

Из минусов смартфона эксперты отметили медленный автофокус для фотографий при разных условиях освещения и артефакты изображения. В DxOMark заявили, что Samsung Galaxy S22 Ultra в целом работает хорошо и даже обеспечивает некоторые улучшения по сравнению со своим предшественником, S21 Ultra. Но этот смартфон не может идти в ногу с конкурентами.